На заводе «Арсенал» нашли снаряд времен ВОВ

Днем 15 января на территории завода «Арсенал» нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации Калининского района.

Боеприпас калибром 105 мм обнаружили во время проведения земляных работ.

На место приезжала взрывотехническая группа ОМОН. Снаряд отправлен на полигон для дальнейшего уничтожения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Старо-Паново под Петербургом нашли 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Все они находились в состоянии сильной коррозии.