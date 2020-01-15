На заводе «Арсенал» нашли снаряд времен ВОВ

На заводе «Арсенал» нашли снаряд времен ВОВ
На место приезжала взрывотехническая группа ОМОН. Фото: vk.com/kalin_spb

Днем 15 января на территории завода «Арсенал» нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации Калининского района.

Боеприпас калибром 105 мм обнаружили во время проведения земляных работ.

На место приезжала взрывотехническая группа ОМОН. Снаряд отправлен на полигон для дальнейшего уничтожения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Старо-Паново под Петербургом нашли 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Все они находились в состоянии сильной коррозии.

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