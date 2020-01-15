В Петербурге полиция ищет грабителей, пытавшихся обнести банк

Четверо злоумышленников попытались проникнуть в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в доме №127 по улице Савушкина.

Преступники стали угрожать сотрудникам банка предметом, похожим на автомат, однако встретили сопротивление со стороны служащих. Вероятно, грабители не ожидали отпора, потому что тут же скрылись с места преступления, ничего не похитив.

Инцидент произошел около восьми вечера в среду, 15 января. К счастью, преступники не успели никому навредить. На данный момент злоумышленников разыскивает полиция, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала угонщика Range Rover. Злоумышленник похитил люксовый автомобиль, угрожая владельцу иномарки автоматом. Нападавшим оказался 31-летний житель Кировского района.