Новая разработка позволяет поддерживать жизнеспособность органов в течение недели

Новая медицинская установка способна сохранять органы живыми в течение недели после смерти их обладателя.

При этом технология не просто поддерживает жизнеспособность органов, но и улучшает их состояние. Швейцарским ученым, которые являются авторами разработки, удалось провести эксперименты с печенью и другими крупными органами. Все попытки увенчались успехом.

Об этом в понедельник, 13 января, рассказал научный журнал Nature Biotechnology. Прорывная технология может открыть новые возможности в области трансплантологии. Например, в дальнейшем хирурги смогут восстановить поврежденную печень, откачать жир или даже вырастить новый орган, используя фрагменты старого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что может стать причиной нарушений сна. В первую очередь, это употребление в пищу неподходящих продуктов.