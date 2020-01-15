Новая разработка позволяет поддерживать жизнеспособность органов в течение недели

Новая разработка позволяет поддерживать жизнеспособность органов в течение недели
Вероятно, швейцарским ученым удалось решить главную проблему трансплантологии: быструю смерть органов вне тела человека. Фото: pixabay.com

Новая медицинская установка способна сохранять органы живыми в течение недели после смерти их обладателя.

При этом технология не просто поддерживает жизнеспособность органов, но и улучшает их состояние. Швейцарским ученым, которые являются авторами разработки, удалось провести эксперименты с печенью и другими крупными органами. Все попытки увенчались успехом.

Об этом в понедельник, 13 января, рассказал научный журнал Nature Biotechnology. Прорывная технология может открыть новые возможности в области трансплантологии. Например, в дальнейшем хирурги смогут восстановить поврежденную печень, откачать жир или даже вырастить новый орган, используя фрагменты старого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что может стать причиной нарушений сна. В первую очередь, это употребление в пищу неподходящих продуктов.

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