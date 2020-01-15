В Ленобласти в комитет по спорту приехала экономическая полиция

Причиной для визита экономической полиции в комитет по спорту Ленинградской области стали нарушения, выявленные в региональной школе олимпийского резерва.

Инцидент произошел в среду утром, 15 января. Полицейские намеревались побеседовать с председателем комитета Геннадием Колготиным, супруга которого якобы незаконно работает на должности тренера по горнолыжному катанию. С заявлением об этом в правоохранительные органы обратилась мать одного из спортсменов, отчисленного из школы, сообщает 78.ru.

По словам женщины, супруга Колготина числится тренером высшей категории, однако готовит начинающих детей. Это натолкнуло мать спортсмена на мысль, что председатель комитета попросту «подарил» должность своей жене.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ заподозрило неладное в отозванном иске проректора СПбГУГА к поставщику ненадлежащего тренировочного оборудования.