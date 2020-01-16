В Ленобласти подготовили площадки для купаний на Крещение

В Ленобласти подготовили площадки для купаний на Крещение
В Ленобласти подготовили 40 площадок для массовых купаний в Крещение. Фото: pixabay

В Ленинградской области по случаю праздника Крещения Господня организовано 40 купелей для окунания православных, сообщили в главке МЧС по Ленобласти.

Традиционные крещенские купания начнутся в ночь с 18 на 19 января. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС проверили все купели на безопасность. Во время купаний возле иорданей будут дежурить спасатели, скорая помощь и правоохранители.

Экстренные службы заранее обратились к желающим окунуться в Крещение с просьбой купаться только в организованных местах, не пить алкогольные напитки перед купанием и покушать перед окунанием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подготовят 30 иорданей для крещенских купаний.

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