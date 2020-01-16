Стала известна кандидатура нового директора «Ленфильма»

По предварительным данным, новым руководителем старейшей петербургской киностудии «Ленфильм», может стать продюсер и глава компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.

Компания, которой владеет Юрченко, занимается производством телефильмов и сериалов для федеральных каналов. В портфолио «Триикс медиа» есть некоторые популярные сериалы на НТВ, такие, как «Литейный, 4», «Дознаватель», «Розыскник». Кроме того, фирма Юрченко выпустила фильм «Ржев».

О предполагаемом назначении сообщила «Фонтанка» в четверг, 16 января, ссылаясь на собственный источник. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 декабря экс-министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский освободил генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина от занимаемой должности.