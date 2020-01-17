В Петергофе трактор разгонял лужи ковшом

В Петергофе трактор разгонял лужи ковшом
Трактор разгонял лужи ковшом Кадр видео vk.com

Жители Петродворцового района увидели удивительную картину- как трактор разгоняется и разгребает лужи ковшом.

Соответствующая видеозапись появилась в сообществе «Петергоф патруль». На видео трактор разгоняется и ковшом разгребает лужи на Разводной улице, 45.

Очевидцы предположили, что таким образом сотрудник дорожных служб пытается «заняться чем-то», раз снег в этом году нет.

Пользователи Сети отметили, что он занимался механизированной уборкой территории. Правда, ее результат оказался сомнительным, потому что лужа осталась там, где и была.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице комитет по благоустройству намерен продемонстрировать, как производится уборка в городе при отсутствии снега. Для данной цели планируется организовать тур «по уборке улиц в бесснежную зиму».

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