На Яхтенной нашли труп мужчины с расстегнутыми штанами

В полицию сообщили об обнаружении трупа на Яхтенной. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В полицию сообщили об обнаружении трупа на Яхтенной. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга найден мертвым 54-летний уроженец Узбекистана. Тело его лежало за трансформаторной будкой на Яхтенной улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, труп обнаружил местный житель. Мужчина шел за ребенком в детский сад и увидел тело.

Погибший лежал на правом боку и выглядел неопрятно. Штаны его были расстегнуты, рядом валялись костыли. На лице у брови обнаружена ссадина.

Регистрации на территории Петербурга мужчина не имеет. Ранее он был суди по статье «кража».

Причины и обстоятельства смерти не установлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Лейтенанта Шмидта нашли труп 44-летнего мужчины, работавшего мебельщиком. На спине его обнаружены множественные колото-резанные ранения. Убийство попало на камеры наблюдения, однако след подозреваемого был потерян.