На Яхтенной нашли труп мужчины с расстегнутыми штанами

На Яхтенной нашли труп мужчины с расстегнутыми штанами
В полицию сообщили об обнаружении трупа на Яхтенной. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга найден мертвым 54-летний уроженец Узбекистана. Тело его лежало за трансформаторной будкой на Яхтенной улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, труп обнаружил местный житель. Мужчина шел за ребенком в детский сад и увидел тело.

Погибший лежал на правом боку и выглядел неопрятно. Штаны его были расстегнуты, рядом валялись костыли. На лице у брови обнаружена ссадина.

Регистрации на территории Петербурга мужчина не имеет. Ранее он был суди по статье «кража».

Причины и обстоятельства смерти не установлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Лейтенанта Шмидта нашли труп 44-летнего мужчины, работавшего мебельщиком. На спине его обнаружены множественные колото-резанные ранения. Убийство попало на камеры наблюдения, однако след подозреваемого был потерян.

гражданин узбекистана новости спб труп яхтенная улица
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Юноша на Ford столкнулся со встречным авто и сбил женщину на Ленинском
Мишустин высказался против введения налога для богатых
Трехлетний ребенок выпал из окна на Мориса Тореза
Петербуржца отправили в колонию за неуплату алиментов
У реки Охты в Мурино по наводке жены выкопали мертвеца
Пьяные посиделки друзей закончились поножовщиной
На Яхтенной нашли труп мужчины с расстегнутыми штанами
После дорожного конфликта на Благовещенском мосту автолюбитель попал в больницу