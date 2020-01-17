У реки Охты в Мурино по наводке жены выкопали мертвеца

У реки Охты в Мурино по наводке жены выкопали мертвеца
Тело выкопали недалеко от моста через Охту. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленобласти найден мертвым 46-летний житель Мурино. Тело его было закопано недалеко от моста через реку Охту. Убит он, по предварительным данным, был еще осенью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, о смерти мужчины 15 января сообщила его жена. Женщина заявила, что в октябре 2019 года её мужа убили в квартире на улице Новой. После чего злоумышленник закопал тело у реки.

Слова женщины подтвердились. Труп мужчины был найден в 500 метрах от моста через Охту. На теле его обнаружены колото-резаные ранение. Удары пришлись на брюшную полость.

Труп направлен в морг. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Жена погибшего и подозреваемый задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 54-летний мужчина найден мертвым с расстегнутыми штанами. Тело его случайно заметил прохожий за трансформаторной будкой на Яхтенной улице.

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