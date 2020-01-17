Петербуржцы массово избавляются от бизнеса

Петербуржцы массово избавляются от бизнеса
Больше всего петербуржцы в прошлом году интересовались приобретением компаний из сфер услуг, общественного питания и торговых предприятий. Фото: pixabay.com

По итогам 2019 года предприниматели Северной столицы на 16% активнее стали продавать собственный бизнес, чем в 2018 году.

Таким образом, по этим показателям Санкт-Петербург занимает первую строчку среди 23 крупнейших городов России. При этом в рейтинге по доступности приобретения готового дела город на Неве располагается в середине списка. В прошлом году приобрести готовый бизнес предлагалось, в среднем, на 14% дешевле, чем в 2018-м.

Одной из причин такого роста сделок по продаже называют тот факт, что перепродать бизнес выгоднее и проще, чем проходить процедуру банкротства, пишет АБН, ссылаясь на профессор РЭУ им. Плеханова Константина Ордова. Однако стоит отметить, что вместе с ростом желающих избавиться от своего дела, выросло количество и тех, кто готов приобрести бизнес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершилась сделка по продаже части ТРЦ «Галерея».

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