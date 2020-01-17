В пяти районах Петербурга прикрыли незаконные автостоянки

В Петербурге от незаконных автостоянок освободили 46 тыс. кв. метров. Мероприятия по демонтажу проводились в пяти районах.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) выявили незаконные стоянки в Приморском, Невском, Калининском, Выборгском, Красногвардейском и Кировском районах. Владельцев попросили добровольно освободить землю. Однако в установленный срок этого сделано не был.

«В этой связи сотрудниками Комитета совместно с подведомственной организацией проведены мероприятия по освобождению незаконно занятых земельных участков, незаконно размещенные элементы благоустройства демонтированы», — рассказали в пресс-службе ККИ.

На этой недели сотрудники комитета освободили от незаконных автостоянок семь участков. Работы по демонтажу проводились на улице Ворошилова, проспекте Культуры, Оборонной улице, Долгоозерной улице, Лабораторном проспекте, на Объездном шоссе и на участке улице Кржижановского близ дома 4, литера Б по проспекту Солидарности.

Все они занимали территории в отсутствии договорных отношений с городом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коломяжском проспекте снесли 13 гаражей. Они незаконно занимали участок площадью 192 кв. метра.