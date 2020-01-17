Пассажира с пистолетом осудили за угрозы водителю в Петербурге

Суд в Петербурге вынес приговор Алексею Балдычеву. В октябре 2019 года он пистолетом заставил незнакомого мужчину подвести его до дома.

Балдычева признали виновным по статье «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Установлено, что в октябре Балдычев, будучи пьяным, находился у дома 92 по Павловской улице. Угрожая пистолетом, он потребовал незнакомого мужчину подвести его на автомобиле до дома.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у станции метро «Елизаровская» двое неизвестных напали на водителя Range Rover. Угрожая оружием, они завладели автомобилем и скрылись.