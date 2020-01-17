Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС

Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
Даниил Егоров. Фото: nalog.ru

Новым главой Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте правительства. Распоряжение датировано 17 января 2020 года.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Распоряжение это стало первым кадровым решением Михаила Мишустина на посту премьер-министра РФ.

Даниил Егоров прежде занимал пост заместителя руководителя ФНС.

Родился Егоров в 1975 году в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. В ФНС отвечал за вопросы управления трансфертного ценообразования, камерного контроля, оперативного контроля и контрольного управления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исполняющие обязанности вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец могут не войти в правительство Михаила Мишустина.

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