Последним решением Медведева на посту премьер-министра было выделение 127 млрд на ледокол

Последним постановлением, заверенным подписью Дмитрия Медведева как премьер-министра России стало субсидирование строительства атомного ледокола.

Согласно распоряжению экс-председателя правительства России от 15 января текущего года, в течение семи лет, с 2020-го по 2027 годы власти РФ выделят 127 миллиардов рублей на создание атомного ледокола мощностью 120 мВт. Заказчиком проекта значится государственная компания «Росатом», а исполнителем выступает бюджетное предприятие «Атомфлот».

Атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» должен быть спущен на воду в 20207 году, отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие политические перспективы откроются перед Дмитрием Медведевым после ухода с поста председателя правительства в Совет безопасности.