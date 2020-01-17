Грядущие выходные в Петербурге по-прежнему будут теплыми и дождливыми

На снег пока что нет даже намека. Фото: Baltphoto

На снег пока что нет даже намека. Фото: Baltphoto

В ближайшие два дня жителей Северной столицы не ждет кардинальных изменений в погодных условиях. Январь по-прежнему удивляет плюсовой температурой и полным отсутствием снега.

В субботу, 18 января, синоптики прогнозируют переменную облачность, температура в течение дня будет колебаться от +2 до +4 градусов. Юго-западный умеренный ветер позволит комфортно чувствовать себя на улице. Атмосферное давление, по информации метеоцентра «Фобос», останется в пределах нормы.

В воскресенье, 19 января, погода станет теплее, однако вместе с тем юго-западный ветер может принести небольшой дождь в некоторых районах города. Метеорологи обещают за окном +3…+5 градусов и пасмурную погоду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первые две недели января стали самыми теплыми в Петербурге за всю историю наблюдения, почти на 1,5 градуса превысив предыдущий рекорд.