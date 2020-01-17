Комиссия по Генплану отстояла Кондакопшинское болото

Решением комиссии по подготовке изменений Генплана Санкт-Петербурга Кондакопшинское болото в Пушкинском районе удалось защитить от застройки.

Кондакопшинское болото отнесли к рекреационно-природным территориям, в связи с чем его не будут застраивать. До этого предполагалось, что объект будет входить в территорию Южного, будущего города-спутника Петербурга. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее активисты Пушкинского района в течение нескольких лет пытались отстоять и сохранить Кондакопшинское болото. Застройщиком должна была стать компания «Старт Девелопмент».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разрешение на строительство Речного яхт-клуба на Петровском острове могут не дать. Предложение о застройке рассмотрит Законодательный парламент Санкт-Петербург.