Ангел в Измайловском саду ждет письма петербуржцев

Ангел в Измайловском саду ждет письма петербуржцев
Ящик будут убирать в 11 вечера. Фото: https://vk.com/mtfontanka

Актеры театра неподалеку надеются прочитать о тайных желаниях горожан.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем сообщила пресс-служба «Молодежного театра на Фонтанке» на странице в социальной сети «Вконтакте». Актеры просят петербуржцев оставлять послания у ангела в Измайловском саду. В них можно рассказывать о себе, о мечтах, а также о впечатлениях после похода в театр. Лучшие тексты обещают публиковать в Telegram-канале и «Вконтакте».

Уточняется, что ящик будет стоять каждый день с семи часов утра до 11 часов вечера. Потом его будут забирать и опустошать, чтобы вернуть на место следующим утром.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что болельщики «Зенита» получают письма о поддержке фанатов «Спартака».

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