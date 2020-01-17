Ангел в Измайловском саду ждет письма петербуржцев

Актеры театра неподалеку надеются прочитать о тайных желаниях горожан.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем сообщила пресс-служба «Молодежного театра на Фонтанке» на странице в социальной сети «Вконтакте». Актеры просят петербуржцев оставлять послания у ангела в Измайловском саду. В них можно рассказывать о себе, о мечтах, а также о впечатлениях после похода в театр. Лучшие тексты обещают публиковать в Telegram-канале и «Вконтакте».

Уточняется, что ящик будет стоять каждый день с семи часов утра до 11 часов вечера. Потом его будут забирать и опустошать, чтобы вернуть на место следующим утром.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что болельщики «Зенита» получают письма о поддержке фанатов «Спартака».