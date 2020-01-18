В ближайшие дни в Петербурге будет все еще тепло

Синоптики обещают анормальные температуры для зимней поры.

Выходные в городе выдадутся теплыми, говорится на сайте Гидрометцентра России. То же касается и начала следующей неделе – в понедельник температура воздуха составит плюс четыре градуса, во вторник – плюс пять, в среду – плюс один, в четверг – плюс один, а в пятницу снова плюс четыре. Ожидается, что тепло задержится в Санкт-Петербурге до 27 января, а затем ударят морозы и пойдет снег. Отклонение от нормы составит до 12 градусов, уверяют метеорологи. Так тепло зимой в городе не было давно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики объяснили аномально теплую зиму в России. Отсутствие привычной зимы в России связано с все еще не сформировавшейся зоной высокого давления, которую также называют «сибирским максимумом».