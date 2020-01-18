Путин обрушился критикой на противников поддержки семей с детьми

Президент назвал таких людей «моральными уродами».

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о противниках поддержки семей с детьми во время разговора с ветераном Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Он назвал таких людей «моральными уродами», а также удивился, как можно выступать против семейных ценностей.

Сам же участников войны заявил, что его беспокоит, как искажают историю.

Напоминаем, что глава страны приезжал в Северную столицу, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин посетил трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну». Панорама была создана творческой мастерской «Невский баталист». Выставка является трехмерной символической дорогой, которая начинается в белорусской деревне 1941 года и заканчивается в Берлине.