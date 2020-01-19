Покупки на Amazon можно будет совершать с помощью ладони

В самом Amazon внедрение новой технологии не подтвердили, но и не опровергли. Фото: pixabay.com

В самом Amazon внедрение новой технологии не подтвердили, но и не опровергли. Фото: pixabay.com

Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon разработает новую систему оплаты покупок, теперь купить вещь можно будет с помощью ладони.

Сейчас компания рассматривает несколько вариантов использования сканирования ладони для оплаты покупки. Возможно, клиенты будут вставлять банковскую карту, а затем сканировать руку. Терминалы с такой опцией установят в кафетериях, фудкортах и других общественных местах, где сотрудники активно общаются с покупателями.

О намерении Amazon cообщает издание The Wall Street Journal, однако в самой компании не стали комментировать заявление о новой разработке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у российских банков могут возникнуть проблемы из-за пользования Windows 7. Не так давно Microsoft прекратила поддержку этой операционной системы, а значит, личные данные пользователей в опасности.