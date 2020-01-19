В Тихвине отменили крещенские купания из-за аномального потепления

Большая вода не позволила жителям Тихвина окунуться в купели в честь праздника Крещения Господня. Причиной этому стал подъем воды в озере Сырково.

Предполагалось, что крещенские купания в городе Тихвин в Ленинградской области состоятся на территории Тихвинского Богородничного Успенского мужского монастыря. Однако в субботу, 18 января, администрация Тихвинского района предупредила жителей об отмене мероприятия.

Причиной тому стали неподходящие погодные условия, вызвавшие подъем воды в озере Сырково. В результате мостки, по которым люди должны были проходить к купели, оказались затоплены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медик рассказал об опасных ошибках, которые можно совершить, купаясь в проруби без подготовки. В первую очередь, стоит убедиться, что рядом с купелью есть пункт обогрева и дежурят врачи.