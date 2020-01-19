Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Согласно итогам прошлого года, количество сделок по покупке турецкого жилья российскими гражданами выросло на 26%.

Эксперты связывают такую активность с изменением правил, благодаря чему владение недвижимостью теперь упрощает процедуру получения гражданства. За 2019 год жители России совершили 2,89 тысяч сделок по приобретение квартир в Турции.

Таким образом россияне оказались на последнем месте в тройке лидеров, опередив Саудовскую Аравию, которая стала четвертой с количеством сделок 2,2 тысячи. Первое и второе места занимают Ирак (7,6 тысяч) и Иран (5,4 тысячи) соответственно.

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