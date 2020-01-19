Беглов рассказал о важных событиях минувшей недели «ВКонтакте»

Петербургский губернатор Александр Беглов по уже сложившейся традиции подвел итоги рабочей недели на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 19 января.

Для начала он напомнил о вступивших с января изменениях в социальных кодекс Петербурга. Льготы теперь имеют право получать все те горожане, находившиеся в блокадном Ленинграде хотя бы один день. Некоторые петербуржцы уже получили выплаты.

Градоначальник рассказал о поручении главе комитета по соцполитике Александру Ржаненкову — он должен разыскать и связаться с 94-летней блокадницей, которая сейчас живет в Брянской области, а после передать местной администрации необходимые данные о положенных пенсионерке льготах.

Беглов также рассказал о клубе активного долголетия «60+» для пожилых граждан в Московском районе, а также о строительстве нового гимнастического центра в том же районе. По поручению губернатора также будет разработана программа оснащения всех клубов для подростков современным оборудованием.

Глава города также рассказал, что в минувшем году в Петербурге сдали 20 долгостроев на более чем шесть тысяч квартир. В 2020 году должны достроитель еще 22 проблемных ЖК на 4,4 тысяч квартир.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов окунулся в купель на Васильевском острове.