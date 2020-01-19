Врача из Миасса уволили за пьянство на рабочем месте

В городе Миасс Челябинской области произошел скандал с участием пьяного врача, который покрутил перед пациенткой задом.

Как сообщает местный портал 74.ru, все произошло еще 16 января в одной из городских больниц. Пациентка приехала в больницу к назначенному времени, однако просидела в коридоре полтора часа в ожидании приема, после чего к ней вышел доктор в сильно нетрезвом состоянии. Врач заявил пациентке, что не пил, предварительно покрутив перед ее лицом задом.

Мужчину уволили из больницы уже на следующий день, сообщили в пресс-службе Минздрава по региону. Главный врач больницы связался с женщиной и принес ей извинения. Однако, несмотря на это, пациентка все равно опубликовала в соцсетях видеозапись разговора между пьяным врачом и женщиной.

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