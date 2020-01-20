Школьница из Петербурга призналась маме, что уже полгода занимается групповым сексом

Молодым людям грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Фото: pixabay

Молодым людям грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Фото: pixabay

В Петербурге 14-летняя девочка во время скандала заявила матери, что уже полгода занимается групповым сексом двумя 19-летними парнями.

Семейная ссора началась после того, как мать узнала, что девочка провела вечер в компании молодых людей. В ходе ссоры девочка выпалила, что она сознательно занимается групповым сексом с двумя парнями. Кроме того, она заявила, что ей это нравится. Секс втроем, по словам девочки, длится уже полгода.

Мать, услышав такое заявление, поспешила обратиться в полицию. Правоохранители нашли партнеров подростка, один из них уже допрошен и отпущен под подписку о невыезде, а второго ждут для дачи показаний, сообщает «Фонтанка».

Дело о половом сношением с лицом, не достигшим 16 лет, отправится в ледственный комитет. Учитывая, что это был групповой секс, молодым людям грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве охранник ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу.