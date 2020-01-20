Школьница из Петербурга призналась маме, что уже полгода занимается групповым сексом

Школьница из Петербурга призналась маме, что уже полгода занимается групповым сексом
Молодым людям грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Фото: pixabay

В Петербурге 14-летняя девочка во время скандала заявила матери, что уже полгода занимается групповым сексом двумя 19-летними парнями.

Семейная ссора началась после того, как мать узнала, что девочка провела вечер в компании молодых людей. В ходе ссоры девочка выпалила, что она сознательно занимается групповым сексом с двумя парнями. Кроме того, она заявила, что ей это нравится. Секс втроем, по словам девочки, длится уже полгода.

Мать, услышав такое заявление, поспешила обратиться в полицию. Правоохранители нашли партнеров подростка, один из них уже допрошен и отпущен под подписку о невыезде, а второго ждут для дачи показаний, сообщает «Фонтанка».

Дело о половом сношением с лицом, не достигшим 16 лет, отправится в ледственный комитет. Учитывая, что это был групповой секс, молодым людям грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве охранник ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу.

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