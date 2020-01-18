В Москве охранник ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Мужчина, по мнению руководства торгового центра, повел себя неприемлемо.

Об этом стало известно 18 января. Обо всем рассказали в пресс-службе ТЦ «МЕГА Химки», передает Telegram-канал «Подъем». На видео, попавшем в сеть, видно, что два подростка подрались. В их конфликт вмешался охранник, который разнял драчунов и ударил одного из них. Он предлагал несовершеннолетнему посетителю «МЕГИ Химки» разобраться «по-мужски», а также призывал других сотрудников ТЦ присоединиться. Парень в итоге оказался лежать на полу, он получил травмы.

Непонятно, как именно все происходило. Руководство торгового центра считает, что охранник ни в коем случае не должен махать кулаками. Все обстоятельства выясняются.

«Мы приносим искренние извинения посетителям»,

— сказали в пресс-службе.

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