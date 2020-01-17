Школьник избил учительницу за сломанный наушник

Подросток весь урок демонстративно слушал музыку и не обращал внимание на замечания.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Все случилось в Москве в одной из школ. Восьмиклассник сидел на уроке физики и слушал музыку, что не понравилось 61-летней учительнице. Она подошла к подростку и отняла у него наушники, из-за чего парень вышел из себя и набросился на женщину. Он нанес несколько ударов по голове и лицу, а затем разбил стекла в шкафах и начал швырять стулья.

Сейчас женщина приходит в себя и в скором времени планирует вернуться на работу.

Известно, что мальчика перевели в учебное заведение из другой школы, так как у него были проблемы с поведением. Источник сообщил, что мать подростка отсидела в тюрьме за убийство. Подростка называют неуправляемым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подросток напал на главу отдела по работе с проблемными семьями и детьми.