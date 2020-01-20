В Бокситогорском районе затопило дорогу из-за обильных дождей

Разлив реки Воложба в Бокситогорском районе Ленобласти стал причиной перекрытия проезда по участку подъезда к деревне Славково. Сейчас уровень воды над покрытием дороги составляет порядка 30 сантиметров.

Как сообщили в дорожном комитете, зона подтопления достигает порядка 150 метров, а максимальная глубина подтопления — около 60 сантиметров.

Из-за сильных дождей река Воложба вышла из берегов. Для безопасности автомобилистов, дорожники выставили знаки ограничения движения и взяли ситуацию под круглосуточный контроль. Вода в реке перестала прибывать.

Каждый час дорожники сообщают в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор»о каких-либо изменениях.

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