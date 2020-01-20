Президент предложил кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора России

Российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение Совфеда кандидатуру зампредседателя Следственного комитета России Игоря Краснова на пост генерального прокурора.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в связи с переходом Юрия Чайки на другую должность, Путин предложил рассмотреть кандидатуру 43-летнего Игоря Краснова на его пост.

Юрий Чайка занимал должность российского генпрокурора в течение 14 лет — с 2006 года. До этого он с 1999 года занимал пост главы Минюста России.

Игорь Краснов работал зампредседателя СК Александра Бастрыкина. На его счету расследование ряда резонансных дел, в том числе покушения на Анатолия Чубайса, убийство Станислава Маркелова и убийство судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром.