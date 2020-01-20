В Петербурге учебная неделя началась с минирования школы

В Петербурге учебная неделя началась с минирования школы
Школьники остались без знаний. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Без занятий остались ученики 109-го учебного заведения.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». 109-ю школу на Омской улице эвакуировали из-за сообщений о минировании. На место прибыли сотрудники спецслужб, а всех учеников и сотрудников школы пришлось эвакуировать. На снимках видно, что многие дети стоят без верхней одежды.

Пользователи в комментариях уже привыкли к подобным новостям и посчитали повод удачной причиной для шуток. Некоторые отметили, что детям повезло, ведь сегодня у них не будет контрольных и самостоятельных.

Тем временем непонятно, нашли ли в здании подозрительные предметы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «минирующие» суды Петербурга анонимы поставили ультиматум Малофееву.

минирование школа
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