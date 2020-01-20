Состояние двух тысяч миллиардеров превысило состояние 60% населения Земли

Количество миллиардеров на Земле выросло в два раза за прошедшее десятилетие. Фото: pixabay

Количество миллиардеров на Земле выросло в два раза за прошедшее десятилетие. Фото: pixabay

Более двух тысяч миллиардеров мира оказались богаче, чем 4,6 миллиардов бедных людей со всей планеты, согласно докладу международной благотворительной организации Oxfam.

Один процент самых богатых людей из всего населения Земли в совокупности владеет состоянием, превышающим достаток 6,9 миллиарда человек, передает РИА Новости .

Кроме того, по подсчетом авторов доклада, совокупный доход 22 миллиардеров можно сопоставить состоянию всех африканских женщин.

В докладе говорится, что основой такого неравенства стала «сексистская экономическая система», а количество миллиардеров на планете выросло в два раза за прошедшее десятилетие.

Добавим, что по последним данным ООН, сейчас на Земле проживают 7,7 миллиарда человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России появились новые долларовые миллиардеры.