На Васильевском эвакуировали еще одну школу

Школьники стоят на улице и ждут, пока здание проверят на наличие бомбы.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Живем на Васильевском». На этот раз из-за сообщений о готовящихся взрывах эвакуировали школу номер 586. Дети проводят перемену на свежем воздухе и ждут – найдут ли в помещениях бомбу или послание о бомбе — это очередная злая шутка.

Пока что в учреждении ничего не удалось найти, детей по домам не отпускают. Самых маленьких детей отправились в другое заведение, чтобы они не замерзли под натиском холодного ветра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге учебная неделя началась с минирования школы. 109-ю школу на Омской улице эвакуировали из-за сообщений о минировании.