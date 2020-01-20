На Васильевском эвакуировали еще одну школу

На Васильевском эвакуировали еще одну школу
Детей домой не отпускают. Фото: Жизнь Васильевского / Вконтакте

Школьники стоят на улице и ждут, пока здание проверят на наличие бомбы.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Живем на Васильевском». На этот раз из-за сообщений о готовящихся взрывах эвакуировали школу номер 586. Дети проводят перемену на свежем воздухе и ждут – найдут ли в помещениях бомбу или послание о бомбе — это очередная злая шутка.

Пока что в учреждении ничего не удалось найти, детей по домам не отпускают. Самых маленьких детей отправились в другое заведение, чтобы они не замерзли под натиском холодного ветра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге учебная неделя началась с минирования школы. 109-ю школу на Омской улице эвакуировали из-за сообщений о минировании.

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На Васильевском эвакуировали еще одну школу