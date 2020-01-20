Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции. Текст документа опубликован в базе «Системы обеспечения законодательной деятельности».

Пакет документов содержит текст законопроекта, пояснительную записку к нему, распоряжение президента РФ и перечень актов федерального законодательства, которые утратят силы в случае принятия поправок.

Представителями президента при рассмотрении законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Напомним, 15 января Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил рассмотреть внесение поправок в Конституцию. Голосование по поправкам, по предварительным данным, будет назначено на 12 или 26 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что члены рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию заявили о необходимости принять отдельный федеральный закон о Госсовете.