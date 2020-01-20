Дочь звезды Comedy Woman затравили из-за внешности

Дочь звезды Comedy Woman затравили из-за внешности
Маленькая Виктория мечтает о карьере модели. Фото: https://www.instagram.com/kravacomedy/

Девочка мечтает стать моделью, а поклонники ее матери уверены, что она недостаточно красива.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Фотография четырехлетней девочки выложила звезда Comedy Woman Мария Кравченко. Она поделилась снимками, которые малышке сделали во время модельной подготовки. Артистка написала, что ребенок мечтает стать моделью и она поддерживает любые ее начинания.

В комментариях многие высказали свое мнение о возможной карьере юной Виктории. Некоторые пишут, что девочка некрасивая и нечего даже думать о подиумах и фотосессиях. Кравченко была шокирована, когда прочитала комментарии. Она разразилась постом, обратившись к хейтерам.

«И как только у некоторых поворачивается язык оскорблять детей, накладывать ярлыки «красивая/не красивая», чего достойна, а чего не достойна?»,

— задалась вопросом Кравченко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что материнский капитал за первого ребенка могут начать выдавать в марте.

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