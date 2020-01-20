У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет

Отечественные палеонтологи обнаружили на скелете наземного позвоночного, возрастом 251 млн лет, доброкачественную опухоль. Это древнейшая диагностированная опухоль в истории.

О редчайшей находке рассказали в пресс-службе Палеонтологического института Российской академии наук (РАН). Окаменелость с новообразованием ученые обнаружили во время раскопок в Ярославской области. Фрагмент нижней челюсти земноводного позволил определить длину головы (40 см) и тела (1,6 м) древнего крокодила.

Возраст находки оценили в 251 миллион лет. Отметим, что ранее самой древней опухолью, диагностированной исследователями была амфибия, жившая 208 млн лет назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японским исследователям удалось вывести новый вид первобытной формы жизни, сочетающей в себе все три вида одноклеточных.