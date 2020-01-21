Грозивший перестрелять врачей в Петербурге мужчина задержан

В Петербурге в службу 112 поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил, что намерен перестрелять врачей Городской больницы №14 на улице Косинова, и заявил, что в здании заложена бомба.

Как стало известно gazeta.spb.ru, звонок поступил в воскресенье, 19 января. В этот же день больницу проверили на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ. В учреждение была направлена следственно-оперативная группа. Ничего опасного обнаружить не удалось.

Злоумышленника задержали два дня спустя, 21 января, в доме 76 на Садовой улице. Им оказался житель Краснодарского края.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осудили мужчину, который пистолетом заставил незнакомца отвести его до дома. Его приговорили к 8 месяцам в колонии общего режима.