На Дворцовой площади поселили большую ящерицу

На Дворцовой площади поселили большую ящерицу
Созданная художником ящерица на Дворцовой. Фото: instagram.com/solovyewadim

В Петербурге местный художник Вадим Соловьев поселил на Дворцовой площади огромного ящера, таким образом он выступил против эксплуатации диких животных для заработка в центре города.

Художник написал в своем Instagram-аккаунте, что негативно относится к эксплуатации животных для заработка на туристах. Речь идет о снимках с дикими животными за деньги.

Свою работу он сделал в стиле трехмерной графики. Рядом с фигурой гигантского пресмыкающегося он установил табличку с надписью «Фото с ящером 500 р». Соловьев отметил, что этот зверь хотя бы «сможет сожрать своего эксплуататора», поскольку у других животных такой возможности нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уличные художники создали новый арт-объект на улице Пестеля.

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