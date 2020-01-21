На Дворцовой площади поселили большую ящерицу

В Петербурге местный художник Вадим Соловьев поселил на Дворцовой площади огромного ящера, таким образом он выступил против эксплуатации диких животных для заработка в центре города.

Художник написал в своем Instagram-аккаунте, что негативно относится к эксплуатации животных для заработка на туристах. Речь идет о снимках с дикими животными за деньги.

Свою работу он сделал в стиле трехмерной графики. Рядом с фигурой гигантского пресмыкающегося он установил табличку с надписью «Фото с ящером 500 р». Соловьев отметил, что этот зверь хотя бы «сможет сожрать своего эксплуататора», поскольку у других животных такой возможности нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уличные художники создали новый арт-объект на улице Пестеля.