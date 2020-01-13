Уличные художники создали новый арт-объект на улице Пестеля

Художник из Петербурга Кирилл Романов совместно с коллегами создал во дворе дома Тупикова новый арт-объект в технике сграффито.

Художник рассказал в своем Instagram-аккаунте, что техника сграффито, в которой выполнен арт-объект на улице Пестеля, предполагает наложение на стену нескольких слоев бетона разных цветов и последующее процарапывание рисунка.

Так на доходном доме Тупикова и появился сложный трехцветный рисунок, который напоминает античные произведения искусства. Обычно такие объекты закрепляют на зданиях города, но только в тех местах, где они органично вписываются в общий орнамент и стилистику архитектуры. Зачастую ими закрывают трещины на фасадах или еще какие-либо внешние повреждения здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский художник Loketski поздравил город с Днем Конституции арт-объектом на Парнасе.