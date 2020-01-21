Следователи проверяют батутный центр в Петербурге после травмы ребенка

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту травмирования 11-летнего мальчика. Ребенок получил травму позвоночника во время прыжков на батуте.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение случившегося, а также на выяснение причин и условий, способствовавших произошедшему», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мальчик 2008 года рождения вечером 19 января посетил батутный центр в ТРК «Пять Озер» в Приморском районе. По предварительным данным, во время прыжков он почувствовал боль в грудном отделе. Ребенка госпитализировали в одну из больниц, где медики подтвердили перелом трех позвонков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что информацию о травмировании ребенка на батуте проверяет прокуратура Приморского района.