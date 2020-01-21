Батутный центр в Петербурге проверят из-за сломанного позвоночника ребенка

Прокуратура Приморского района Петербурга проверяет информацию о травмировании 11-летнего ребенка в батутном центре в ТРК «Пять Озер».

По предварительным данным, мальчик получил компрессионный перелом позвоночника во время прыжков на батуте.

«По результатам проверки будет решён вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

О травмировании ребенка ранее сообщил «Пятый канал». По данным издания, во время прыжка ребенок почувствовал боль в грудном отделе позвоночника. Мальчика госпитализировали в одну из больниц, где врачи подтвердили перелом трех позвонков. Сейчас он помещен в хирургическое отделение. Состояние ребенка медики оценивают как средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге школьник порезал обе ноги в батутном парке.