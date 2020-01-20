В Петербурге ребенок неудачно приземлился на батуте и сломал три позвонка

В Петербурге ребенок неудачно приземлился на батуте и сломал три позвонка
Ребенка госпитализировали. Фото: pixabay.com

Мальчик получил серьезную травму во время развлечения в торговом центре.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Все случилось в ТЦ «5 озер» в Приморском районе. 11-летний мальчик прыгал на батуте – после очередного приземления он почувствовал боль в грудном отделе позвоночника. На место вызвали врачей, который диагностировали у мальчика перелом. В больнице выяснили, что сломаны три позвонка. Судя по всему, ребенок неудачно приземлился во время активного отдыха, передает 78.ru. Состояние юного петербуржца оценивается как средней тяжести.

В СК России по Санкт-Петербургу заверили, что ничего не знают об инциденте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге школьник порезал обе ноги в батутном парке. Порезы пришлось зашивать в больнице. Однако администратор детского комплекса отмечает, что нарушения норм безопасности на территории батутного парка отсутствуют.

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