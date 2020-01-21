В Петербурге эвакуировали гимназию №148 из-за угрозы минирования

Вслед за судами в Петербурге эвакуировали гимназию №148, расположенную в Калининском районе. Из-за угрозы минирования ученикам пришлось прервать свои занятия.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», школьников и учителей пришлось вывести на улицу примерно в час дня. Их попросили экстренно покинуть здание. На месте работают специалисты. Учебное заведение вернется к работе после полной проверки здания.

Напомним, что утром 21 января в городе были эвакуированы девять районных судов Северной столицы. Специалисты осмотрели помещения: взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суды Петербурга возвращаются к работе после эвакуации.