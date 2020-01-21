Alibaba будет участвовать в создании новой платежной системы в России

Alibaba будет участвовать в создании новой платежной системы в России
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Фото: kremlin.ru

Российский фонд прямых инвестиций намерен объявить о создании новой платежной системы в России. Принимать участие в этом будет компания Alibaba.

Как заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия24», они намерены объявить о создании новой платежной системы, в которой российская сторона будет иметь контролирующие акции.

Дмитриев также сообщил, что РФПИ собирается сделать ряд заявлений о сделках в сфере интернет-торговли. По его словам, фонд намерен проинвестировать ведущего игрока на автомобильном рынке в интернете и на рынке онлайн-путешествий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что платежная система «Мир» может стать обязательной для установки на гаджетах.

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