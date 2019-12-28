Платежная система «Мир» может стать обязательной для установки на гаджетах

Платежная система &#171;Мир&#187; может стать обязательной для установки на гаджетах
Порядок реализации установки Mir Pay на гаджеты еще предстоит утвердить. Фото: pixabay.com

Отечественный аналог Apple Pay и Samsung Pay под названием Mir Pay, могут включить в перечень программного обеспечения, обязательно к предустановке на гаджетах, которые будут продаваться в России.

Возможность включения Mir Pay в список обязательных ПО рассматривает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на источник среди участников обсуждения данного вопроса. Таким образом в число потенциальных пользователей Mir Pay могут попасть десятки миллионов человек.

Отметим, что заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин подчеркнул необходимость установки российских программ на гаджеты. Однако заявил, что в этом должны участвовать лишь «эффективные продукты, которые зарекомендовали себя на рынке».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему не стоит оставлять смартфон заряжаться на всю ночь.

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