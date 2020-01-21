Пьяный водитель «Делимобиля», пытаясь уехать от ДПС, влетел в дерево

Пьяный водитель &#171;Делимобиля&#187;, пытаясь уехать от ДПС, влетел в дерево
Водитель был пьян. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчине и его спутнице не удалось скрыться с места происшествия.

Об этом стало известно 21 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на перекрестке Расстанной улицы и улицы Боровой. «Делимобиль» врезался в дерево, так как пытался скрыться от экипажа ДПС. В результате перехитрить сотрудников правоохранительных органов не удалось, водителя задержали – свидетели уверяют, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас машина так и стоит на газоне – она выглядит крайне помято. Есть ли в результате ДТП пострадавшие и остальные подробности остаются не выясненными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ВАЗ переехал пешехода. Мужчину пытаются спасти врачи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

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