Во Всеволожске угонщик ВАЗа хотел сдать его на металлолом

Правоохранители Всеволожского района Ленинградской области задержали подозреваемого в угоне отечественного автомобиля, сообщили в региональном главке МВД России.

Владелец автомобиля «ВАЗ-21102» сообщил полицейским, что неизвестный злоумышленник похитил его машину, припаркованную возле дома №107 по улице Пушкинской во Всеволожске.

Стражи порядка обнаружили угнанное авто возле дома №1 по улице Рабочего Батальона в поселке им. Морозова. Внутри машины сидел 39-летний безработный мужчина. По версии правоохранителей, он угнал автомобиль с помощью эвакуатора, а после хотел сдать его на металлолом.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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