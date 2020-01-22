Во Всеволожске угонщик ВАЗа хотел сдать его на металлолом

Во Всеволожске угонщик ВАЗа хотел сдать его на металлолом
Полицейские задержали автоугонщика. Фото: Pixabay

Правоохранители Всеволожского района Ленинградской области задержали подозреваемого в угоне отечественного автомобиля, сообщили в региональном главке МВД России.

Владелец автомобиля «ВАЗ-21102» сообщил полицейским, что неизвестный злоумышленник похитил его машину, припаркованную возле дома №107 по улице Пушкинской во Всеволожске.

Стражи порядка обнаружили угнанное авто возле дома №1 по улице Рабочего Батальона в поселке им. Морозова. Внутри машины сидел 39-летний безработный мужчина. По версии правоохранителей, он угнал автомобиль с помощью эвакуатора, а после хотел сдать его на металлолом.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга избили и угнали его Porsche Cayenne.

автоугон Всеволожск металлолом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти нашли труп в водохранилище
В Университете гражданской авиации в Петербурге вновь обыски
«Такси-блюз» выплатит инвалиду 200 тысяч рублей за падение коляски
Во Всеволожске угонщик ВАЗа хотел сдать его на металлолом
В Сосновом Бору могут начать сортировать отходы
Власти Ленобласти рассказали финской журналистке о бесплатных обедах для ...
Геркус: у Денисова была возможность вернуться в «Зенит»
Пассажиропоток в Пулково в 2020 году может увеличиться на 10%