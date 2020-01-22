Мужчина получил огнестрел в руку на Шлиссельбургском

Мужчина получил огнестрел в руку на Шлиссельбургском
Неизвестный выстрелил в руку мужчины. Фото: pixabay.com

В Невском районе Петербурга госпитализировали 31-летнего мужчину. Он получил огнестрельное ранение в руку во время конфликта с неизвестным.

Мужчину увезли на скорой около 7:40 утра во вторник, 21 января. Врачи забрали его с переходного балкона девятого этажа одного из домов по Шлисселбургскому проспекту. Кисть его руки была ранена из огнестрельного оружия.

«По предварительным данным, ранение мужчина получил в результате конфликта с неизвестным», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка. Полиция устанавливает личность стрелка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали жителя Краснодарского края. Мужчина грозился перестрелять врачей Городской больницы №14 на улице Косинова и утверждал, что в здании заложена бомба.

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