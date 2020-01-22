В Пулково отменили рейс и задержали три

С чем связаны изменения в расписании – не уточняется.

Об этом стало известно 22 января. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково. Сразу три рейса вылетят из Северной столицы с задержкой. Не вовремя оторвется самолет до Мурманска – он должен был покинуть город в 22:40, но пассажирам придется ждать до четырех утра 23 января. Рейс до Ашхабада задержали на 45 минут, поэтому он улетел только пару минут назад. Петербуржцы, желающие улететь в Москву, тоже ждут в аэропорту – их вылет состоится только в 00:05, хотя борт должен был улететь еще в 11 часов ночи.

Меньше всего повезло пассажирам, которые хотели попасть сегодня в Нижний Новгород. Их рейс отменили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково продают иконы с изображением Путина. Икону заметил председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин и рассказал об этом в своем Twitter.