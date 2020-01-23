В ДТП на Маршала Жукова разбилась иномарка

В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Маршала Жукова и Захарова произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадала иномарка. Все случилось ночью, 20 января.

«20 января по Маршала Жукова, 46 (перекресток Жукова и Захарова) попали в ДТП, виновник уехал с места аварии, оставив машины «паровозиком» на светофоре», — рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы сообщили о произошедшем в Сети и опубликовали фотографии с места происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Jeep на Народного Ополчения устроил драку с полицией. Буйного водителя пришлось отвезти в отделение, где в отношении него составили административный протокол, а также начали производство по статье 318 УК РФ.