Три самолета вылетят из Пулково с задержкой из-за урагана в Мурманске

Петербургский аэропорт Пулково задерживает три рейса в Мурманск из-за непогоды в городе. Мурманский аэропорт не работал до восьми утра из-за сильного ветра и снегопада.

Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани Петербурга, поздним вечером в среду, 23 января, из Пулково должны были вылететь рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и Smartavia, однако пассажирам пришлось ждать более девяти часов из-за задержки.

Как сообщается на сайте мурманского аэропорта, метеоусловия стали причиной закрытия воздушной гавани для приема и отправления воздушных судов всех типов до восьми утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково отменили рейс и задержали три.