Три самолета вылетят из Пулково с задержкой из-за урагана в Мурманске

Три самолета вылетят из Пулково с задержкой из-за урагана в Мурманске
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургский аэропорт Пулково задерживает три рейса в Мурманск из-за непогоды в городе. Мурманский аэропорт не работал до восьми утра из-за сильного ветра и снегопада.

Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани Петербурга, поздним вечером в среду, 23 января, из Пулково должны были вылететь рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и Smartavia, однако пассажирам пришлось ждать более девяти часов из-за задержки.

Как сообщается на сайте мурманского аэропорта, метеоусловия стали причиной закрытия воздушной гавани для приема и отправления воздушных судов всех типов до восьми утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково отменили рейс и задержали три.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержка рейса мурманск непогода новости спб пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России хотят ликвидировать понятие МРОТ
На Народной водитель ВАЗ выстрелил в мужчину из травмата
В Пушкине задержали домушника, укравшего почти 2 млн рублей
Грабитель попытался украсть картину с выставки на Невском, но упал и сломал ногу
Три самолета вылетят из Пулково с задержкой из-за урагана в Мурманске
Президент объяснил, как семьи могут получить выплаты на детей от трех до семи лет
Стали известны источники 4.5 трлн рублей на задачи Путина
Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда РФ